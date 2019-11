Ajax C rolt Willem II B in besloten oefenduel op: 6-1

Maar Emmanuel van de Blaak (pas 14 jaar), Jonathan van der Pol en Sam Spijkers (beiden 17) en Sander Emmen (18) kunnen nu toch maar mooi zeggen dat ze in het eerste van Willem II gespeeld. Tegen Ajax nog wel. Vanwege interlandverplichtingen waren beide selecties verre van compleet. En dan kregen de meeste niet-internationals die normaal gesproken een basisplaats hebben, ook nog eens rust. Zodat het eigenlijk Ajax C tegen Willem II B was gistermiddag in de regen.

Strafschop

Betrouwbare bronnen wisten te melden dat het veldoverwicht van de Ajacieden groot was. En dat het enige doelpunt van de Tilburgers gemaakt werd vanaf de strafschopstip door aanvoerder Paul Gladon, nadat er een overtreding op Elton Kabangu was gemaakt. Siem de Jong greep de gelegenheid aan om een hattrick te maken.

De volgende wedstrijd voor Willem II is het uitduel bij ADO Den Haag op zaterdag 23 november (20.45 uur). Dan kan trainer Adrie Koster weer over zijn succesformatie beschikken – die trots de zesde plek bezet in de eredivisie – als de internationals tenminste heelhuids terugkeren in Tilburg na hun omzwervingen. Willem II krijgt dan ook weer steun van suppoters; het uitvak met 500 plaatsen is inmiddels al uitverkocht.