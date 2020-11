Ajax en Midtjylland blijven verdwaasd achter na coronasoap

Vuelta LIVE | Felle strijd voor plek in vroege vlucht, Roglic weer in rode trui

13:02 Na de machtsovername van Primoz Roglic gisteren in de tijdrit staat er vandaag een heuvelachtige rit op het programma. Is deze veertiende etappe een prooi voor een vroege vluchter of gaat een uitgedund peloton sprinten om de overwinning in Ourense na een koers van bijna 205 kilometer? De finish wordt verwacht tussen 17.00 en 17.31 uur, volg het hier!