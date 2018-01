Ajax en Napoli akkoord over transfer Younes

Door Daniël Dwarswaard



Younes kwam 2,5 jaar geleden voor 2,5 miljoen euro over van Borussia Mönchengladbach en maakte vooral vorig jaar tijdens de Europa League-wedstrijden van Ajax indruk. De laatste maanden was de Duitse dribbelaar die vorm helemaal kwijt. Hij verloor de concurrentiestrijd van Justin Kluivert.



Younes baalde afgelopen zomer nog opzichtig dat Ajax een transfer blokkeerde. De laatste weken leefde hij ook in onmin met technisch directeur Marc Overmars omdat zij het niet eens werden over de voorwaarden van een optie om het contract te verlengen.



De transfer van Younes biedt Ajax de mogelijkheden om nog voor het sluiten van de transfermarkt een nieuwe aanvaller aan te trekken. Zakaria Labyad van FC Utrecht staat met stip op één in het wensenlijstje. Ajax-trainer Erik ten Hag is zeer gecharmeerd van de Marokkaan.