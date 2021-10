Ajax en Remko Pasveer maken grote indruk op buitenlandse media: ‘Nachtmerrie voor Dortmund’

,,Wat een blamage, wat een ondergang van Borussia Dortmund bij Amsterdam!” Hiermee opent Bild op de website. ,,Dit is de grootste en dikste nederlaag in de geschiedenis van geelzwarten. De vijftigduizend fans in de Johan Cruijff Arena steken fakkels af en zorgen voor mist. En dat is ook hoe Dortmund heeft gespeeld: Total benebelt!” De conclusie van voormalig topspits Mario Gomez: ,,Ik zie een team dat het andere totaal overklast. Ajax rolt Borussia helemaal op.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Rhein-Zeitung kopt ‘Leerschool in heksenketel: BVB gaat onderuit bij Ajax’. Volgens de regionale krant heeft Dortmund zelden zijn niveau gehaald en totaal geen kans gehad bij Ajax. ,,Desolaat in de verdediging, grillig in de opbouw - Dortmund heeft op een gênante manier de eerste kans om een grote stap richting de laatste zestien te zetten vergokt.”

Ook Kicker draait er niet omheen en kopt: ,,Dortmund krijgt les: Ajax viert verdiend feest.” In de ogen van het voetbaltijdschrift was de 4-0 en daarmee de grootste nederlaag in de Champions League-historie meer dan terecht. ,,Toen de rook was opgetrokken, kwam BVB in de problemen - en daar ook niet meer uit.” Het medium schrijft dat Dortmund in de openingsfase nog vrij aardig speelde, maar toen de kruitdampen eenmaal waren opgetrokken ‘behield alleen Ajax het perspectief’.

Volledig scherm Ajax viert de 2-0. © Pim Ras Fotografie

Kicker had ook speciaal oog voor Antony en schreef over hem: ,,Dortmund kreeg de Braziliaan niet onder controle. Ajax was enthousiast en vastberaden en kwam dan ook terecht op een 2-0 voorsprong. Zelfs met Emre Can in plaats van Nico Schulz kon Dortmund Antony niet onder controle krijgen.”

Bij Sport1 spreekt men van een ,,historische nederlaag". ,,De ploeg van Marco Rose kreeg flinke klappen. Ajax speelde Dortmund duizelig en Ajax dat de Duitsers in de tang met droomcombinaties. Steven Berghuis, Sébastien Haller, Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui: het was niet bij te houden voor BVB.”

Volledig scherm De opening van het Duitse Bild. © Bild

Buiten Duitsland

Maar niet alleen in Duitsland wordt er over het kunststukje van Ajax gesproken. Ook in Frankrijk is de prestatie van Ajax opgevallen. L’Equipe schrijft dat Ajax Dortmund voetballes heeft gegeven. ,,Dit lijkt op het Ajax van 2019. Een zoete nostalgie is de Johan Cruijff Arena binnengedrongen, op het ritme van de voordracht van Erik ten Hag tegen een simpelweg beduusd Dortmund. Dit aanvallende team met een attractieve manier van spelen verstikte de tegenstander door intensiteit.”



De Franse sportkrant ziet dat Ajax een mix is van talent, zoals Timber, Gravenberch, Rensch en Antony, maar ook van routiniers, zoals de 37-jarige Remko Pasveer. ,,Hij, deze zomer pas aangekomen, is de belichaming van dit Ajax met enkele fraaie reddingen op de schoten van Haaland.”

Volledig scherm Remko Pasveer ontvangt de complimenten van zijn teamgenoten. © Pro Shots / Stanley Gontha

Het Spaanse AS spreekt van een vernietiging: ,,De majestueuze Amsterdammers droogden Haaland op en boekten een zege vol persoonlijke triomfen. Het is duidelijk dat Borussia Dortmund lijdt als de topscorer zijn dag niet heeft. Remko Pasveer vormde een nachtmerrie voor de Noor.”

In Engeland kunnen ze vooral nauwelijks geloven dat Sébastien Haller de huidige topscorer van de Champions League is met zes goals in drie wedstrijden: ,,De voormalig aanvaller van West Ham United scoorde wéér en is dé topschutter van dit Champions League-seizoen. En dat terwijl hij nog nooit in de Champions League had gespeeld", schrijft de BBC.

Bekijk hieronder al onze Champions League-video's: