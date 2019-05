‘Ajax gaat vol voor PSV’er Steven Bergwijn’

Liveblog vanaf 10.30 uur Persconfe­ren­tie rond Grand Prix van Zandvoort

8:27 Het lijkt er nu dan toch echt van te komen: de Formule 1 keert terug in Nederland. Voor dinsdagochtend 11.00 uur is op Circuit Zandvoort in de Paddock Club een persconferentie uitgeschreven. De algemene verwachting is dat daarbij bekend wordt gemaakt dat vanaf 2020 op Circuit Zandvoort de koningsklasse van de autosport, met Max Verstappen als Nederlandse kopman, weer te bewonderen zal zijn. Vanaf 10.30 is alles rond de persconferentie te volgens in dit liveblog.