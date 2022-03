Ajax haalt toptalent en Nouri-fan Rayane Bounida (16) binnen: ‘Als echte voetballiefhebber, zeg je Appie’

Noppert casht 120.000 euro met eerste majortitel: ‘Zijn constant­heid heeft hem deze titel gebracht’

Eén pijl voor je eerste grote titel, voor een cheque van 120.000 euro, voor een sprong op de wereldranglijst. Probeer dan maar eens koel te blijven. Het lukte Danny - The Freeze - Noppert gisteravond in de finale van de UK Open. De 31-jarige Fries versloeg in de zinderende eindstrijd Michael Smith (11-10) en voegde zich in een kort maar illuster rijtje.

7 maart