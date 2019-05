Ajax heeft 88 procent kans op finale

Op basis van historische resultaten in alle Europese clubcompetities, heeft Ajax na het resultaat van gisteravond in Londen een kans van 88 procent om de Champions League-finale te bereiken. Dit zegt echter vrij weinig, want voor de return bij Real Madrid (na de 1-2 in Amsterdam) werd Ajax een kans van 6 procent toegedicht om de kwartfinale te bereiken. In de return in Madrid won Ajax echter met 1-4. Na het 1-1 gelijkspel tegen Juventus in Amsterdam werd Ajax een kans van 27 procent toegedicht om door te gaan naar de halve finale, maar met een knappe 1-2 zege in Turijn slaagde de ploeg van Erik ten Hag daar glansrijk in.