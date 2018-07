Ajax in Oostenrijk: grootste prijs, maar ook miskleunen

Twee seizoenen daarvoor ging het ook al mis in het Alpenland. Red Bull Salzburg, nog met Sadio Mané, walste in de Arena al over Ajax heen (0-3) en was ook in Wals-Siezenheim veel te sterk in de zestiende finale van de Europa League (3-1). Aangetekend, in aanloop naar de Klassieker tegen Feyenoord van een paar dagen later had De Boer zijn elftal op maar liefst zeven plekken gewijzigd. Met onder anderen Mike van der Hoorn, Lesley de Sa en Lerin Duarte zat het ‘Wonder van Salzburg’ er geen moment in.