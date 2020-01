Ajax jaagt na deadline door op Antony

Door Freek Jansen Binnen Ajax gaven ze aanvankelijk vandaag de strijd nog niet op. De onderhandelingen waren al enkele dagen in volle gang, maar Sao Paulo kan ook komend halfjaar gewoon over Antony beschikken. Volgens Braziliaanse media deed Ajax een bod van 25 miljoen euro (20 miljoen vast en 5 miljoen aan bonussen) voor de jeugdinternational, die momenteel met zijn land actief is op een toernooi in Colombia.

Eerder vandaag liet Erik ten Hag zich eveneens positief uit over de Braziliaan. ,,Ik weet niet of hij komt, op dit moment is er nog geen witte rook’’, aldus Ten Hag aan het begin van de middag. ,,Ik ken de speler zeker. Een heel goede en aantrekkelijke aanvaller. Maar dit ligt verder bij Marc Overmars, wij zijn bezig met het duel met PSV. En ik heb ook niet aangedrongen op directe versterking. Ik zeg al langer dat we het met deze groep willen doen, maar daarbij zijn we wel zeker alert op buitenkansjes. Dat hoort bij een transferperiode.’’