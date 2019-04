Ajax kan Nederlandse voetbal grote dienst bewijzen met nieuwe stunt

Hoe zat het ook alweer? Nederland is met Oostenrijk verwikkeld in een spannende strijd om het laatste directe ticket voor de Champions League in het seizoen 2020-2021. Nederland staat momenteel nét achter Oostenrijk. Maar één gelijkspel van Ajax tegen Juventus is al genoeg om over de Oostenrijkers heen te wippen. Oostenrijk zelf kan geen punten meer scoren dit seizoen; alle clubs uit dit land zijn al uitgeschakeld, zowel in de Champions League als in de Europa League. Mocht Ajax dus één puntje binnenslepen, dan gaat de eredivisiekampioen van volgend seizoen in 2020 rechtstreeks naar het hoofdtoernooi van de Champions League. Verliest Ajax echter zowel thuis als uit, dan moet onze kampioen ook dan weer voorrondeduels spelen. De kampioen van vorig seizoen, PSV, moest dat ook (tegen BATE Borisov), en de kampioen van dit seizoen wacht straks in de zomer hetzelfde lot.