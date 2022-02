Ajax laat Benfica in intens gevecht twee keer terugkomen, maar houdt zicht op CL-kwartfinale

SamenvattingAjax heeft in een zinderend voetbalgevecht in Estádio Da Luz nog geen afstand kunnen nemen van Benfica in de achtste finale van de Champions League. Door een dramatische tweede helft moet de ploeg van de eens nalatige trainer Erik ten Hag over drie weken de razende Portugezen alsnog zien te verslaan: 2-2.

Door Johan Inan



Dik duizend dagen na de pijnlijke nederlaag tegen Tottenham Hotspur in de halve finale, keerde Ajax terug in de knock-out-fase van de Europese koningsklasse. Dat de Amsterdammers daarin opnieuw stoute plannen hebben, ontdekten Lissabon en Benfica al snel. In de middag al namen dik drieduizend overgevlogen fans al slalommend op een step en clubliederen zingend het bekende Praça de Comercio-plein over.

Het tobbende Benfica overmeesteren, bleek ‘s avonds veel lastiger dan verwacht en lukte eigenlijk alleen in de eerste helft, zagen de massaal overgevlogen fans in een schitterend gevecht tussen twee roemruchte clubs. In de kolkende, rood-witte voetbaltempel voegde Benfica onmiddellijk de daad bij de woorden van Ten Hag. De counters? Levensgevaarlijk. Maar het spel maken? Niet hun ding. Dat bewees Antony meermaals, waarbij de zee aan ruimte de eerste keren nog werd verprutst. Toen de Braziliaan Alex Grimaldo na een kleine twintig minuten weer de bal afsnoepte, sloeg Ajax dodelijk toe. Noussair Mazraoui was al onderweg op de flank. Zijn voorzet werd met rechts knap in de verre bovenhoek geponeerd door Dusan Tadic.

Volledig scherm Dusan Tadic viert zijn goal. © ANP

De Servische captain was in november 2018 nog degene die Ajax aan een vitaal punt hielp in Estádio da Luz. Een zege op AEK Athene en een verbluffende knock-out-fase volgden. Toen Ajax in september terugkeerde in de Portugese hoofdstad, gaf Sébastien Haller met liefst vier goals het startschot van een historische poulefase. Tegen rivaal Benfica ging de CL-topscorer van de hel naar de hemel in vier minuten.

Eerst liep Haller een harde voorzet van oud-Ajacied Jan Vertonghen, die profiteerde van een uitglijder van Mazraoui, binnen. Even later bewees Haller meer in de andere doelmond te zoeken te hebben. Zijn tip-in na een strakke pass van Steven Berghuis was al knap. De snelheid waarmee hij na de redding van Odisseas Vlachodimos opstond en via de binnenkant van de paal Ajax met zijn elfde CL-goal op een nieuwe voorsprong zette, nog knapper: 1-2.

Volledig scherm Sébastien Haller maakt de 1-2. © ANP

Het spel bleef op en neer golven. Ajax had de handen vol aan het in de zesde versnelling counterende Benfica. Op slag van rust verzuimden de bezoekers de genadeklap uit te delen. Na een fraaie aanval schoot Edson Álvarez diagonaal op de paal, waarna Haller in een reflex de bal niet tussen de palen kreeg. Ook Antony een kans op een derde Amsterdamse treffer nog liggen.

Daardoor bleef Benfica bloed ruiken en jagen op de tweede gelijkmaker. En die kwam er uiteindelijk ook. Omdat Ajax slordig omsprong met de ruimte en kansen voorin. Berghuis, Blind, de ongelukkige Ryan Gravenberch en Tadic, allemaal gaven ze de razende Portugezen de kans om hun specialiteit te beoefenen. Steeds lag het middenveld open bij balverlies. En Ten Hag? De coach, die Ajax juist op vreemde bodem in het miljarden bal zo vaak liet schitteren, wachtte maar met wisselen en kreeg daarvoor de rekening gepresenteerd. Nadat Everton en Roman Jaremtsjoek al dicht bij de 2-2 waren, sloeg de invaller uit Oekraïne alsnog toe. Remko Pasveer redde fraai op een afstandsschot, maar kwam te laat toen Jaremtsjoek de langverwachte gelijkmaker binnenknikte.

Volledig scherm Remko Pasveer moet de 2-2 toestaan. © REUTERS

Daardoor riep Benfica Ajax na zes opeenvolgende zeges in de koningsklasse en een foutloze serie na de winterstop een halt toe en moet het ambitieuze Ajax over drie weken in Amsterdam alle zeilen bijzetten om er net als in 2019 weer een prachtcampagne van te kunne maken.

Volledig scherm Ajax moet verdedigen, Benfica dringt aan. © ANP

