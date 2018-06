Ajax lacht bod Roma weg, Watford wil Richarlison niet aan Everton verkopen

Ajax lacht eerste bod AS Roma voor Kluivert weg

Er is een kinkje in de kabel in de overgang van Justin Kluivert naar AS Roma. Ajax heeft het bod van de Italiaanse topclub voor de aanvaller volgens De Telegraaf van de hand gewezen. AS Roma zou de Amsterdammers tien miljoen euro voor Kluivert jr. hebben geboden, een bod dat in de Johan Cruijff Arena als lachwekkend werd afgedaan. Kluivert staat nog tot 2019 onder contract bij Ajax, maar weigert zijn contract te verlengen.