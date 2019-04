Ajax met Mazraoui en fitte De Jong, Dybala in de spits bij Juventus

Paulo Dybala speelt bij Juventus in de spits. De 25-jarige Argentijn vervangt Mario Mandzukic, die te veel last heeft van een knieblessure. Ook Giorgio Chiellini ontbreekt bij de ‘Oude Dame’, net als vorige week in Amsterdam. Daniele Rugani neemt de plek in van de ervaren verdediger. Mattia De Sciglio krijgt de voorkeur boven João Cancelo, de rechtsback die het vorige week erg lastig had met David Neres.



Emre Can keert terug in de basisformatie van Juventus. Rodrigo Bentancur moet wijken voor de Duitse middenvelder. Douglas Costa ontbreekt in de selectie van Juventus. De Braziliaan, vorige week sterk ingevallen in Amsterdam, blijkt toch nog te veel last van een kuitblessure te hebben.



Het eerste duel tussen Ajax en Juventus eindigde vorige week onbeslist in de Johan Cruijff ArenA: 1-1. De winnaar van het tweeluik stuit in de halve eindstrijd op Tottenham Hotspur of Manchester City.