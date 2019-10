Ajax moet door straf UEFA zonder fans naar Chelsea in Champions League

Leo Väisänen keert terug in de basis bij FC Den Bosch

17:24 Leo Väisänen keert vrijdagavond in de thuiswedstrijd tegen Roda JC terug in de basis van FC Den Bosch. De centrumverdediger ontbrak afgelopen zondag in het uitduel met FC Volendam (1-1) vanwege interlandverplichtingen met het Finse nationale elftal.