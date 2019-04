Ajax moet weer boven zichzelf uitstijgen, zoals op die magische avond in Madrid

Trap­pers-cap­tain gelooft in wederop­stan­ding: 'Grote teams doen het wanneer het er om gaat'

14:01 De ijshockeyers van Trappers staan met de rug tegen de muur na twee nederlagen tegen Herner EV in de halve finale van de play-offs in de Duitse Oberliga. De opdracht voor de Tilburgers is duidelijk: drie keer op rij winnen, te beginnen dinsdagavond. Anders is het seizoen voorbij en komt er geen vierde opeenvolgende Oberligatitel.