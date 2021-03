Ajax: na branie en klasse nu meer routine en realisme dan vorige stuntploegen

2017: Onervaren en onberekenbaar

(Waarde selectie: 180 miljoen, gemiddelde leeftijd: 22,3 jaar)

Peter Bosz stond als trainer bij Heracles en Vitesse al garant voor spektakel en dat werd in Amsterdam niet anders. Toen hij de puzzel eenmaal had gelegd, bleek Ajax in staat om eindelijk weer eens van zich te doen spreken in Europa. Gemakkelijk ging dat niet. In elke knock-outronde van de Europa League had Ajax niet nóg een tegendoelpunt moeten slikken, anders was de die finale nooit bereikt. De basis voor kwalificatie werd telkens gelegd in thuisduels, waarin de aanhang spectaculaire zeges voorgeschoteld kreeg.