Ajax ontvangt 17 tot bijna 23 miljoen euro voor Kluivert van AS Roma

Voorbeschouwing Dit zijn de deelnemers aan de Champions Trophy in Breda

11:49 Vanaf zaterdag is er negen dagen lang tophockey te zien op het complex van BH & BC in Breda. Tijdens de 37ste en laatste editie van de Champions Trophy strijden zes landen om de hoofdprijs: Nederland, Australië, Argentinië, België, India en Pakistan. De finale is op zondag 1 juli om 16.00 uur. Dit zijn de deelnemers.