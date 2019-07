Ajax op 6 en 13 augustus tegen PAOK in voorronde Champions League

De return is een week later, op dinsdag 13 augustus, in de Johan Cruijff ArenA. De aftrap in Amsterdam is om 20.30 uur. Zowel Ajax als PAOK veroverde afgelopen seizoen in eigen land de ‘dubbel’. PAOK bleef in de Griekse competitie zelfs het hele jaar ongeslagen (26 zeges, vier remises).