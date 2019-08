Ajax op jacht naar ticket voor groepsfase Champions League

Murray opnieuw snel onderuit

8:23 Drievoudig grandslamwinnaar Andy Murray heeft ook zijn tweede partij in het enkelspel na zijn rentree op de tennisbaan verloren. De 32-jarige Schot moest in de eerste ronde van het toernooi in Winston-Salem zijn meerdere erkennen in de Amerikaan Tennys Sandgren: 7-6 (8) 7-5.