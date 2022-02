Ajax-opponent Jan Vertonghen onder de indruk van oude liefde: ‘Misschien beter dan PSG en City’

Benfica-trainer ziet geen favoriet: ‘Zeg ik niet om op te scheppen’

Trainer Nélson Veríssimo gelooft dat Benfica net zoveel kans heeft als Ajax om de kwartfinales van de Champions League te bereiken. ,,Ik zie geen favoriet, dat meen ik echt”, blikte hij vooruit naar het eerste duel tussen beide ploegen van woensdag in Lissabon. Als je de bookmakers mag geloven, dan heeft Benfica over twee duels maar weinig kans tegen Ajax. Wie voorspelt dat Ajax de laatst acht van de koningsklasse van het clubvoetbal bereikt, kan niet meer dan 1,30 van zijn inzet winnen.



Trainer Veríssimo sluit zijn ogen niet voor de kwaliteiten van de koploper van de eredivisie. ,,Ajax is voor mij een van de beste ploegen van Europa”, zei hij. ,,Ze hebben alle groepsduels in de Champions League gewonnen en scoren veel en krijgen nauwelijks doelpunten tegen. Maar wij hebben ook kwaliteiten, dat moeten we niet vergeten. Ik zeg dit niet om op te scheppen.” Veríssimo is de tijdelijke vervanger van Jorge Jesus, die eind december werd ontslagen. De bedoeling is dat hij het seizoen afmaakt, maar na vijf duels op rij met slechts twee overwinningen is dat allang niet zeker meer. ,,Als ik zou denken dat ik het probleem ben hier, dan zou ik opstappen”, zei hij op de laatste persconferentie voor het eerste duel met Ajax. ,,Maar ik zie mezelf nog steeds als de oplossing.”



,,We hebben Ajax heel goed geanalyseerd”, vertelde Veríssimo. ,,En zoals iedere ploeg hebben ook zij mindere punten. Nee, ik ga daar niet veel over zeggen. Dat zou niet slim zijn. De wedstrijden tegen Ajax zijn voor ons een grote test. We zijn goed voorbereid en hebben in mijn ogen 50 procent kans om de achtste finales te overleven.”