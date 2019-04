Ajax passeert bij succes tegen Juventus grens van 90 miljoen euro

Ajax hield zo’n 65 miljoen euro over aan de groepsfase van de Champions League. Het bereiken van het hoofdtoernooi was al goed voor een slordige 45 miljoen euro. Dat bedrag is opgebouwd uit een startpremie, de plek van Ajax op de coëfficiëntenlijst, recettes voor thuiswedstrijden en televisiegelden.

Drie overwinningen in de groepsfase leverden de club 8,1 miljoen euro op. De drie gelijke spelen in de poule 2,7 miljoen euro. Een plaats in de achtste finales bracht 9,5 miljoen euro in de clubkas.