Ajax speelt in halve finales eerst uit bij City of Spurs

PollAjax speelt in de halve finales van de Champions League eerst de uitwedstrijd op Engelse bodem. De tegenstander in de strijd om een ticket voor de finale is Manchester City of Tottenham Hotspur.

Tottenham Hotspur won vorige week de heenwedstrijd in Londen met 1-0 door een goal van de Zuid-Koreaanse aanvaller Heung-min Son. Vanavond (21.00 uur) is de return in het Etihad Stadium van Manchester City, waar Spurs het wel zal moeten doen zonder de geblesseerde spits en sterspeler Harry Kane. Bij Tottenham Hotspur spelen er met Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Christian Eriksen en Davinson Sánchez nog oud-Ajacieden. Verder staan er met Michel Vorm en Vincent Janssen ook nog twee Nederlanders onder contract bij Spurs, al komen zij niet of nauwelijks in actie. Bij City staat Philippe Sandler onder contract.

De heenwedstrijden in de halve finales van de Champions League staan gepland voor dinsdag 30 april en woensdag 1 mei. De returns zijn op 7 en 8 mei. Het is nog niet bekend wat de volgorde zal zijn van de duels. De KNVB heeft vanochtend al laten weten dat De Graafschap - Ajax zal worden verplaatst naar vrijdag 26 april. De wedstrijd stond in eerste instantie nog gepland voor zondag 28 april, maar de KNVB wil Ajax opnieuw de kans geven om zich optimaal te kunnen voorbereiden op een wedstrijd in de Champions League.

FC Barcelona plaatste zich gisteravond ook al voor de halve finales, waarin het FC Porto of Liverpool zal gaan treffen. De heenwedstrijd op Anfield eindigde vorige week in een 2-0 overwinning voor de ploeg van Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk.

Ajax speelt op zondag 5 mei om 18.00 uur de finale van de KNVB-beker tegen Willem II in De Kuip in Rotterdam. Een week later, op zondag 12 mei om 14.30 uur, speelt Ajax in de laatste speelronde van de Eredivisie thuis tegen FC Utrecht.

De finale van de Champions League wordt gespeeld op zaterdag 1 juni (21.00 uur) in het Wanda Metropolitano, het stadion van Atlético Madrid.

