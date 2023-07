Ajax speelt quitte met verkoop Calvin Bassey: ‘Ik hoefde er niet lang over na te denken’

Bassey tekende vandaag een contract voor vier seizoenen bij de Premier Leugue-club uit Londen, met een optie voor nog een jaar. ,,Ik weet hoe groot de club Fulham is. Ze hebben altijd goede spelers, ze spelen in de Premier League, de beste competitie ter wereld, dus ik hoefde er niet lang over na te denken", zei Bassey, die opgroeide in een slechte buurt in het oosten van Londen.

,,Fulham is een Londense club, dus het is zeker een pluspunt om naar huis te gaan. Ik ben blij dat het nu allemaal achter de rug is en dat ik me gewoon op het voetbal kan concentreren en het team kan helpen voort te bouwen op vorig seizoen, toen ze het geweldig deden.”

Tony Khan, de technisch directeur van Fulham en zoon van de steenrijke voorzitter Shahid Khan, is blij met de komst van de 23-jarige linkspoot. ,,Hij is een jonge en veelzijdige verdediger. Een speler van eigen bodem die zich ontwikkelde in de academie van Leicester City voordat hij voor Rangers, Ajax en Nigeria ging spelen. Calvin is lange tijd een belangrijk doelwit voor ons geweest, dus we zijn allemaal blij dat we hem hebben kunnen vastleggen en we kijken ernaar uit om met hem vooruitgang te blijven boeken.”

Vorig jaar voor 23 miljoen euro van Rangers naar Ajax

Bassey kwam vorig jaar voor 23 miljoen euro over van Rangers FC, waarmee hij Schots kampioen werd en de finale van de Europa League bereikte. Daarin verloor Rangers, toen nog onder leiding van Giovanni van Bronckhorst, in Sevilla na strafschoppen van Eintracht Frankfurt.



Zijn jaar bij Ajax werd echter geen succes. Bassey kreeg al rood bij de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (3-5) en bleek daarna vooral in voetballend opzicht grote moeite te hebben om zich aan te passen.

Fulham is momenteel in de Verenigde Staten voor de Premier League Summer Series, waarin het al tegen stadgenoot Brentford (3-2 winst) en Aston Villa (0-2 nederlaag) speelde. Zondagavond speelt Fulham in FedExField in Washington nog tegen de Londense buurman Chelsea, waarna de ploeg van de Portugese coach Marco Silva de competitie op zaterdag 12 augustus begint met de uitwedstrijd bij Everton.

Fulham werd vorig seizoen tiende in de Premier League. Bassey wordt bij de club uit Londen teamgenoot van Oranje-international Kenny Tete, die vorig seizoen een vaste waarde was op rechtsback. Fulham dreigt wel de Servische spits Aleksandar Mitrovic kwijt te reiken aan Al-Hilal, maar speelde daar al op in door de Mexicaanse spits Raúl Jiménez over te nemen van Wolverhampton Wanderers. Voormalig Feyenoord-verdediger Terence Kongolo staat ook nog een jaar onder contract bij Fulham, dat hem vorig seizoen verhuurde aan Le Havre. Met die club uit Normandië werd hij kampioen in de Ligue 2.

Ajax-trainer Maurice Steijn erkende Bassey afgelopen week nog zijn perspectief te hebben geschetst. ,,Hij heeft een zwaar jaar gehad. Daar heb ik één op één met hem over gesproken. Ik heb gezegd: als je laat zien dat je beter bent dan je concurrent, dan ga je spelen. Maar de kans bestaat dat we een andere linksback of linker centrale verdediger halen. Dus de mogelijkheid bestaat ook dat je niet gaat spelen. Daar moet hij het mee doen.”

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.