Ajax speelt voor premie van 9,5 miljoen euro

Alle deelnemers van de Champions League ontvangen een startpremie van 15,25 miljoen euro. Op basis van de positie op de Europese ranglijst heeft Ajax nog eens recht op 21 miljoen euro. Ajax won dit seizoen al drie groepswedstrijden en speelde eenmaal gelijk. Dat is goed voor 9 miljoen euro; driemaal 2,7 miljoen euro plus 900.000 euro.



Ajax rekent op zo'n 6 miljoen euro aan opbrengsten uit tv-gelden. De recette van de drie thuiswedstrijden wordt geschat op zo'n 5,5 miljoen euro. Alle deelnemers aan de achtste finale ontvangen bovendien nog een premie van 9,5 miljoen. Die staat dinsdag op het spel in een volle Johan Cruijff Arena.