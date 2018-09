Ajax straks in München lijkt op gevalletje PSV in Barcelona

Ajax haalde op de openingsdag van het avontuur in de Champions League meteen fors uit. Het biedt perspectief op overwintering. Of zijn Bayern München en Benfica te sterk? Dat kan van de Duitse kampioen rustig worden gezegd. Maar Benfica lijkt zeker niet sterker dan de Amsterdammers.

Door Mikos Gouka

Bayern München

Het is grappig. Net nu Ajax zich in eigen land wil spiegelen aan Bayern München, willen de Duitsers juist weer een andere kant op. Bayern benutte de voorsprong op financieel gebied de afgelopen jaren door de concurrenten leeg te kopen en veel meer geld te investeren in nieuwe spelers dan andere clubs. Ajax gaf deze zomer een berg geld uit om Daley Blind en Dusan Tadic aan te kunnen trekken. ,,Wij gaan proberen een andere weg in te slaan’’, zegt technisch directeur Hasan Salihamidzic (41). Vrij vertaald: niet meer alleen de knip trekken en in elk geval minder. Maar continuïteit en ontwikkeling van spelers als nieuwe toverwoorden.

De laatste nieuwkomers waren Leon Goretzka, transfervrij overgenomen van Schalke 04. En Serge Gnabry, in 2017 uitgeleend aan Hoffenheim en weer teruggehaald naar München.

Toch behoort Bayern nog altijd tot de topfavorieten in het miljoenenbal. En lijkt het treffen van Ajax over twee weken in München een gevalletje PSV op bezoek bij Barcelona. Vooraf is er hoop, de praktijk blijkt vaak anders. Als de Duitse thuisploeg over twee weken echt gas geeft, dan is het gat gewoon te groot. Bayern won simpel van Benfica in een 4-1-4-1 formatie met Robert Lewandowski als diepe spits en achter de ervaren Pool een soort vangnet met het kwartet Franck Ribéry, Renato Sanches, James Rodriguez en Arjen Robben.

Volledig scherm Renato Sanches scoort tegen zijn oude club Benfica. © REUTERS

Topkwaliteit die de ploeg ook achterin heeft met de vier toppers Alaba, Boateng, Hummels en Kimmich. Toch lijkt juist Bayern een mooie kans voor Ajax op het bereiken van overwintering. De Duitsers komen immers pas op 12 december naar Amsterdam, op de slotdag van de poulefase. En tegen die tijd is Bayern ongetwijfeld zeker van een ticket voor de knock-outfase. Als de Duitsers met de tweede kern komen en Ajax is op volle sterkte, is het verschil misschien eenmalig te overbruggen. En als Bayern wel de concurrenten van Ajax weet te verslaan, kunnen het bonuspunten zijn in Amsterdam.

Aan de andere kant loert het gevaar: Niko Kovac staat bekend als een keiharde trainer. De Kroaat die nooit genoegen neemt met een onsje minder. Kovac eist altijd en overal een volledig ingetrapt gaspedaal. En voor een ploeg die van de laatste zeven edities liefst zes keer minimaal de halve finale haalde, is het voor Kovac misschien een kwestie van ook in Amsterdam willen winnen.

En eerlijk is eerlijk: tegen Benfica begonnen Gnabry, Goretzka, Müller, Wagner en Süle op de bank. Dus ook van keuze B winnen is een zware opgave.

KANSEN UIT (maximaal vijf sterren)

*

KANSEN THUIS

**

Benfica

Vooropgesteld. Als Nederlandse ploegen nu nog denken dat ze wel even van Portugese clubs winnen, dan vergeten ze de lange historie slechte resultaten tegen die tegenstanders. Portugal ligt Nederland niet, dat is duidelijk. Maar toch. Benfica, er zijn veel zwaardere opponenten in de Champions League te verzinnen. De ploeg slaagde er in Fenerbahce en PAOK opzij te zetten in de kwalificatiereeks richting de Champions League. Vier keer in het systeem dat Bayern ook hanteert: 4-1-4-1. Tegen Bayern hanteerden de Portugezen een andere strijdwijze: 4-3-3.

Volledig scherm Haris Seferovic, (l) in duel met Mats Hummels. © AP

Het probleem van trainer Rui Vitoria, al sinds 1 juli 2015 in dienst van de club, is de aanvalsleider. Haris Seferovic staat daar nu, de Zwitser die eerder voor Eintracht Frankfurt speelde. Goeie speler, geen uitzonderlijke klasse. De Braziliaan Jonas, de gevreesde topschutter is al even geblesseerd. De Argentijn Facundo Ferreyra, vorig seizoen van grote klasse tegen Feyenoord met Sjachktar Donetsk is eveneens geblesseerd. Tegen de tijd dat Ajax tegenover de Portugezen staat, kan ook de tijd van Nicolas Castillo zijn aangebroken, een Chileense spits die deze zomer werd aangetrokken.

Let op: Gedson Fernandes, zelf opgeleid talent. In september als invaller maakte hij zijn debuut in de nationale ploeg van Portugal. Benfica is thuis moeilijk te kloppen. Al bewees PAOK in de kwalificatiereeks dat er iets te halen valt in Estadio da Luz met een 1-1 gelijkspel. Na de 1-0 in Griekenland stond Benfica echter op: 1-4.

KANSEN UIT (maximaal vijf sterren)

**

KANSEN THUIS