Ajax strijdt in Lissabon tegen Benfica om goede uitgangspositie

De Ligt vertrouwt op vervolg met Juventus in Champions League

Juventus begon dinsdag aan de knock-outfase van de Champions League met een 1-1-gelijkspel in Spanje tegen Villarreal. Verdediger Matthijs de Ligt was niet geheel tevreden met het resultaat, maar kijkt vol vertrouwen uit naar de return over drie weken in Turijn.

7:58