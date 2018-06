Ajax stunt met Tadic, Sampdoria vangt 30 miljoen voor WK-ganger

Het doet bijna pijn om Messi te zien worstelen

8:08 Natuurlijk vind ik het jammer dat het WK voor Marokko over is. Ik had het die gasten wel gegund om de volgende ronde te bereiken. Tegen Portugal hebben ze goed gespeeld, strijd geleverd. Wat dat betreft mogen ze best een beetje trots zijn, maar meer ook niet. Want daar heb je niets aan. Als men dat vroeger tegen mij zei, dacht ik: ga toch weg, wat moet ik daarmee? Karim El Ahmadi en Nordin Amrabat vond ik echt goed spelen. Amrabat gooide die hoofdbeschermer heel snel af. Logisch ook, daarmee kun je niet voetballen. Hij ging daarna voorop in de strijd. Dat was mooi om te zien, maar het is niet genoeg geweest. Die aanvoerder Benatia kreeg een paar goede kansen, maar hij was precies de verkeerde die de kansen kreeg. De verwachtingen rond het Marokkaanse team zijn ook wel enorm opgeklopt. Dat zal ook zijn weerslag hebben gehad op de ploeg. Ik bedoel: in een poule met Spanje en Portugal is overleven gewoon enorm moeilijk, je moet realistisch zijn. Daar is Marokko nog niet goed genoeg voor. En toen kwam ook direct die tegenvaller tegen Iran. Ik hoorde vooraf zelfs mensen zeggen dat ze wereldkampioen konden worden. Kom op zeg. Maar ik vind het wel vervelend dat het al klaar is voor hen.