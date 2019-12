Ajax tegen Getafe in zestiende finales van Europa League

clash met badr Dit staat ‘Bekende Nederlan­der’ Rico te wachten in het hol van de leeuw

11:38 Voor Rico Verhoeven is veel veranderd sinds de vorige clash met Badr Hari. Hij is bekender, populairder en geldt nu echt als de beste. Toch zal hij zaterdag 21 december in Arnhem in dezelfde vijandige omgeving staan als die enge avond van 10 december 2016 in Oberhausen.