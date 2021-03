Ajax-trainer Erik ten Hag na bereiken kwartfinale: ‘We zijn hongerig en willen meer’

Ajax-trainer Erik ten Hag en aanvoerder Dusan Tadic hebben geen uitgesproken voorkeur voor een tegenstander in de kwartfinale van de Europa League. De Amsterdammers kwalificeerden zich donderdagavond met een tweede zege op het Zwitserse Young Boys (0-2) en rollen vrijdagmiddag opnieuw de koker in.

Ten Hag stelde geen ideale route te hebben. ,,We moeten alleen naar de volgende tegenstander kijken. Dat is ADO Den Haag zondag. Er zitten nog mooie ploegen en zware tegenstanders in de Europa League. We verheugen ons wel op de kwartfinale.”

Ajax maakt met Manchester United, Arsenal (Engeland), Villarreal, Granada (Spanje), AS Roma (Italië), Dinamo Zagreb (Kroatië) en Slavia Praag (Tsjechië) nog kans op de eindzege van de Europa League. De finale wordt op 26 mei gespeeld in het Poolse Gdansk. Vrijdagmiddag vindt de loting plaats, waarbij de overgebleven ploegen meteen te horen krijgen wie de potentiële opponenten zijn in de halve finale.

,,Ik heb geen voorkeur. Er zitten nog goede ploegen in en wij moeten ervoor zorgen dat we er klaar voor zijn”, zei Tadic, die dolde met David Neres, nadat hij de Braziliaan de bevrijdende 0-1 bij de tweede paal liet aantekenen in Bern. ,,Ik zei tegen hem dat hij me niet hoefde te roepen omdat ik al wist waar hij stond. David zei daarna: ‘Klopt, het was inderdaad niet nodig.’”

Ten Hag stond nog stil bij de Europese opmars van Ajax, dat zich voor de derde keer in vijf seizoen bij de laatste acht van een Europees toernooi. ,,Dat lijkt me een uitstekende prestatie”, zei de coach, die dat vervolgens benadrukte: ,,Want volgens mij staan we ook voor de derde keer in de laatste 18 jaar in een kwartfinale. Maar we gaan niets vieren nu. Een kwartfinale gaan we niet vieren.”

,,We hebben twee keer gewonnen. Dat is prima. Maar we zijn hongerig en we willen meer”, vervolgde Ten Hag, die zondag tegen ADO weer hoopt te kunnen beschikken over de zieke Jurriën Timber. De centrale verdediger wordt maandag in Zeist verwacht om met Jong Oranje te trainen en af te reizen naar Hongarije, waar de poulefase van het EK wacht. ,,Het is nog te vroeg om daar conclusies uit te trekken, aldus Ten Hag, die een rentree van Noussair Mazraoui tegen ADO wel vast uitsloot.

De loting van de Europa League is te volgen via AD.nl.