Ajax treft bij behalen play-offs Slavia Praag of Dinamo Kiev

Benfica en Dinamo Kiev hebben het hoogste puntenaantal op de UEFA-coëfficiëntenlijst en hebben daarom een geplaatste status voor de play-offs. Mochten deze ploegen verliezen in de derde ronde, dan neemt de tegenstander de geplaatste status over.



Het Oekraïense Dinamo Kiev heeft dus een geplaatste status én mag niet uitkomen tegen het Russische Spartak Moskou. Daardoor blijft maar een tegenstander over: de winnaar van het duel tussen Ajax en Standard. Mocht Ajax uitgeschakeld worden door de Belgen dan stromen de Amsterdammers in de groepsfase van de Europa League in.