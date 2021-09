Ajax-vak deels ontruimd na incident met knalvuurwerk

KNVB: ‘Bier of voorwerpen naar spelers gooien volstrekt onaccepta­bel’

23 september Na drie incidenten in vijf dagen tijd in voetbalstadions heeft de KNVB supporters in een statement opgeroepen zich te gedragen. De voetbalbond, Eredivisie CV en de Keuken Kampioen Divisie vinden de excessen de voorbije week onacceptabel. Ze doen er alles aan om daders van de ongeregeldheden op te sporen. Zij kunnen een boete en een jarenlang landelijk stadionverbod tegemoetzien.