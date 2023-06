Ajax verhuurt Naci Ünüvar aan FC Twente: ‘Vorig jaar kwam het er niet van, maar nu wil ik me in eredivisie laten zien’

Ünüvar verlengde vorig jaar zijn contract bij Ajax tot medio 2026, maar werd daarna meteen verhuurd aan de Turkse kampioen Trabzonspor. Het werd zowel voor Trabzonspor (zesde plaats) als voor Ünüvar (slechts dertien optredens) niet wat er van de huurperiode was gehoopt. Bij FC Twente krijgt Ünüvar nu een nieuwe kans om ervaring op te doen op het hoogste niveau en zich in de kijker te spelen bij Ajax, de club waar hij al sinds zijn achtste speelt.



Bij Jong Ajax maakte Ünüvar met zijn dribbels, passes en statistieken (24 goals en 18 assists in 73 duels) al de nodige indruk, maar de stap naar de hoofdmacht kon hij nog niet maken. Ünüvar mocht pas drie keer meedoen in de hoofdmacht van Ajax, tegen de amateurs van Spakenburg (7-0, goal bij debuut), Barendrecht (4-0) en Excelsior Maassluis (9-0).

,,FC Twente is een heel mooie club, ik kijk er naar uit om maandag aan de voorbereiding te beginnen”, zegt Ünüvar op de site van zijn nieuwe club. ,,FC Twente heeft goede supporters, speelt thuis altijd in een mooi vol stadion en de manier van spelen spreekt mij aan. Vorig jaar was ik ook in gesprek met FC Twente, maar toen is het er niet van gekomen. We hebben altijd wel contact gehouden. Toen FC Twente dit seizoen weer in beeld kwam heb ik zonder twijfel ‘ja’ gezegd. Komend seizoen wil ik me in de eredivisie laten zien.”

Jan Streuer, die Arnold Bruggink nog aan het inwerken is als technisch directeur in De Grolsch Veste, is blij dat Twente een jaar gebruik kan maken van de creatieve middenvelder. ,,Naci Ünüvar is een zeer talentvolle speler die aanvallend op meerdere posities kan spelen. Hij is net twintig jaar en voor zijn leeftijd heeft hij al de nodige ervaring in het betaald voetbal. Nu is het moment dat hij de kans krijgt om zich in de eredivisie te laten zien. Naci is heel technisch, creatief en heeft een goede trap.”

