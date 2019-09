Ajax verkoopt Cassierra aan Belenenses

Tiger Woods schreeuwt Rafael Nadal naar zege

8:44 Rafael Nadal heeft tamelijk eenvoudig de Kroaat Marin Cilic verslagen in de vierde ronde van de US Open in New York. Alleen in de tweede set kon Cilic, in 2014 winnaar van het Amerikaanse grandslamtoernooi, Nadal serieus partij geven in het volgepakte Arthur Ashe-stadion. Daarna had de mondiale nummer 23 weinig in te brengen tegen de nummer 2 van de wereld. Nadal won in vier sets: 6-3 3-6 6-1 6-2.