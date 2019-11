Ajax volgt talentvolle Servische verdediger Pavlovic

De talentvolle Pavlovic is slechts achttien jaar en staat al in de basis bij Partizan. De verdediger zal donderdag dan ook in actie komen tegen AZ als de Alkmaarders de topclub ontvangt.



De linksbenige Pavlovic kwam dit seizoen in vrijwel elk duel van Partizan in actie en scoorde daarin eenmaal. De Serviër verlengde onlangs nog zijn contract tot medio 2024 en is door meerderde clubs begeerd. Daardoor zal Ajax flink in buidel moeten tasten.



Bij Ajax zou hij de concurrentie aanmoeten gaan met onder anderen Perr Schuurs, Joël Veltman, Edson Alvarez en Daley Blind.