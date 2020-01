Ajax wil Canadees toptalent, ADO aast op spits Blackburn, Linssen zet deur weer open

Bryan Linssen zet de deur voor Vitesse open. De Limburger sluit een nieuw contract bij de Arnhemse club ‘op voorhand niet uit’. Dat stelt de goalgetter na een gesprek met technisch directeur Marc van Hintum op het trainingskamp in Portugal. Linssen (29) geniet deze zomer de transfervrije status. Hij zint op een avontuur in het buitenland. Tot dusver liggen er geen concrete aanbiedingen bij zijn management. Vitesse hoopt Linssen met een nieuw contract alsnog te kunnen behouden. Eerder leek die kans uitgesloten. ,,Ik heb de deur zelf nooit dichtgetrokken”, stelt Linssen nu. ,,Maar voor de winterstop had ik van de club nog niks gehoord. Dan kan ik wel zeggen dat ik blijf, maar er ligt niks.” De Limburger zet onveranderd in op een vertrek naar het buitenland. ,,Dat is geen geheim”, zegt hij. ,,Ik heb nu kort gesproken met de technisch directeur. Bij Vitesse gaan ze bekijken of ze mij kunnen behouden. We zullen wel zien.” (Lex Lammers)