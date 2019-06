Ajax zet streep door Ødegaard, Bosz slaat toe met Leverkusen

Eerder vandaag werd al bekend dat Ødegaard met zijn vader zou zijn geland op het vliegveld van Düsseldorf. Ajax zag in de aanvallende middenvelder de ideale opvolger van Hakim Ziyech die deze zomer hoogstwaarschijnlijk vertrekt. Hij maakte als huurling van Real Madrid een uitstekend seizoen door bij Vitesse. Eerder speelde hij ook al anderhalf jaar bij Heerenveen.



Ødegaard stond als jeugdspeler bekend als supertalent. Hij debuteerde als vijftienjarige in het eerste team van Strømsgodset IF en werd zo de jongste speler in de Noorse competitie. Nauwelijks een jaar later werd hij door Real Madrid aangetrokken. Zijn verbintenis in de Spaanse hoofdstad loopt tot medio 2021.



Ødegaard is de tweede speler die deze week de overstap van de eredivisie naar Leverkusen maakt. Maandag werd bekend dat Ajacied Daley Sinkgraven in Duitsland met zijn voormalige coach Bosz wordt herenigd.