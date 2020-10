Ajax ziet smaakmaker Kudus geblesseerd uitvallen

Ook in Europees verband mag de lat voor versterkt PSV omhoog

10:36 Met minder dan overwintering in de Europa League kan PSV geen genoegen nemen als donderdag in Eindhoven de Europese campagne start, tegen het Spaanse Granada. De selectie is flink versterkt en dus kan de lat in een poule met drie potentiële groepswinnaars omhoog.