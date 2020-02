Ajax zonder Ziyech maar mét Promes in return tegen Getafe

Klaar met blessures Maria Sjarapova (32) stopt per direct met tennissen

15:01 Maria Sjarapova stopt met tennis, zo meldt Sjarapova zelf in een uitgebreid essay op de site van Vogue en Vanity Fair. De 32-jarige Russin kende een lange carrière, maar de voormalig winnares van alle Grand Slams in het tennis stopt per direct omdat ze vooral veel blessureproblemen kende.