Ajax zwaar favoriet, maar APOEL kan zomaar bananenschil zijn

Wels is meer dan boos op TOP Oss

8:00 TOP Oss-trainer Klaas Wels was ziedend na de met 2-1 verloren uitwedstrijd tegen Jong Utrecht: ,,Ik heb een eerste helft gezien die TOP Oss onwaardig is. Daar ben ik zwaar teleurgesteld, geïrriteerd en boos over. Meer dan boos.”