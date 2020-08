Aké tekent voor vijf jaar bij Manchester City

Voor de dertienvoudig international van het Nederlands elftal ging er vanavond een droom in vervulling toen hij zijn handtekening onder een lucratief contract zette. ,,Hier voetballen spelers van wereldklasse”, zei hij. ,,Pep is een manager die over de hele wereld wordt bewonderd. Het succes dat hij heeft gehad is ongelooflijk en de voetbalstijl die hij nastreeft spreekt mij erg aan. Ik weet dat ik hard zal moeten werken voor een basisplaats. Maar ik ga er alles aan doen om prijzen met deze club te winnen”, vervolgde Aké. “