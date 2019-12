Alderweireld verlengt aflopende contract bij Spurs

Alderweireld kwam tot dusver tot 179 wedstrijden voor Spurs in alle competities.



De verdediger, die zowel centraal achterin als op de backpositie uit de voeten kwam, speelde ook al 98 interlands voor België. Dit seizoen bij Tottenham Hotspur, waar José Mourinho sinds kort de trainer is, heeft Alderweireld ook vaak een basisplaats. Hij speelde zestien van de zeventien competitiewedstrijden dit seizoen in de Premier League.



Alderweireld speelde tot 2008 in de jeugdopleiding van Ajax. Daarna speelde hij tot 2013 in het eerste elftal van de Amsterdammers, waarmee hij drie keer landskampioen werd en één keer de beker won. Zijn tijd in Spanje bij Atlético, was geen succes. Alderweireld was geen basisspeler, maar won in zijn enige seizoen toch de landstitel met ‘Atleti’. De Champions League-finale ging dat seizoen (2013/14) verloren.



Datzelfde gebeurde Alderweireld afgelopen seizoen, toen Liverpool te sterk was voor Spurs in de eindstrijd van het miljardenbal. Met de Londense club won Alderweireld nog geen prijzen. Voordat hij in 2015 bij Tottenham Hotspur kwam, speelde de verdediger al een jaartje in Engeland. Hij kwam toen op huurbasis uit voor Southampton.