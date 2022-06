Alexander Zverev geopereerd: ‘Zal er alles aan doen om sterker dan ooit terug te keren’

Alexander Zverev is geopereerd aan zijn rechterenkel. Bij de Duitse tennisser was na onderzoek in Duitsland vastgesteld dat hij drie banden in zijn rechterenkel heeft gescheurd. Zverev gleed uit in zijn partij tegen Rafael Nadal in de halve finale van Rolands Garros en moest opgeven.