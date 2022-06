Alexander Zverev zet streep door Wimbledon: ‘Mogelijk maanden aan de kant’

Eerste klasse B Sarto kent slechte generale richting nacompeti­tie, donderdag Tilburgse derby tegen 't Zand

Niet veel ploegen die zesde worden in de competitie, krijgen een ticket voor de nacompetitie. Sarto wel, want Den Hoorn, DHC en Spartaan'20 stappen allemaal over naar het zaterdagvoetbal. In die nacompetitie wacht donderdag nummer zeven uit de competitie en stadsgenoot 't Zand.

6 juni