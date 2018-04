Alles wat Salah aanraakt, verandert ineens in goud

Verstappen is een tikje jaloers op Verhoeven

8:17 In het meinummer van het magazine Men's Health doet Formule 1-coureur Max Verstappen een ontboezeming. ,,Het liefst had ik eruit gezien als Rico Verhoeven'', doelt hij op gespierde kickbokser uit Brabant. ,,Maar die zou dan weer nooit in een F1-auto passen.''