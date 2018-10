Alli verlengt contract tot 2022 bij Tottenham Hotspur

In 153 officiële wedstrijden voor de Spurs kwam de Engelsman tot 48 doelpunten. Alli werd in 2016 en 2017 uitgeroepen tot beste jonge speler van de Premier League.



Alli is ook een vaste waarde in de nationale ploeg. Met Engeland bereikte hij afgelopen zomer op het WK in Rusland de halve finales. Alli scoorde in de kwartfinale tegen Zweden (2-0). In de strijd om een plek in de finale moesten de Engelsen na verlenging buigen voor Kroatië, waarna België te sterk bleek in de wedstrijd om de derde plaats.



Alli maakte maandag als invaller tegen Manchester City zijn rentree bij de Spurs, nadat hij een tijdje aan de kant had gestaan met een hamstringblessure. Hij miste daardoor vorige week ook het duel met PSV in de Champions League (2-2).