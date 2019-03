Daar sta je dan als scheidsrechter. Bij Paris Saint-Germain – Manchester United is de blessuretijd al ingegaan als Damir Skomina langs de lijn in het Parc des Princes een miljoenenbeslissing moet nemen.

Door Wietse Dijkstra



In de achtste finale van de Champions League zijn alle ogen gericht op de 42-jarige Sloveen. Ook die van de duurste voetballer ter wereld. De geblesseerd toekijkende Neymar heeft zich vlak voor tijd op een paar meter van het beeldscherm gemeld om – net als de Frans bobo’s aan zijn zijde - het besluit van de eenzame arbiter te beïnvloeden. ‘Dit ga je me niet flikken’, zie je de Braziliaans vedette met ingehouden woede denken. Als blikken konden doden…



De VAR heeft zijn intrede gedaan in de Champions League en dat hebben we deze week geweten ook. De discussies zijn weer niet van de lucht. Net als wekelijks in de eredivisie. De belangen bij het Europese miljoenenbal zijn echter vele malen groter.

AS Roma vliegt eruit tegen Porto door inmenging van de VAR. En ook Paris Saint-Germain is de klos als Skomina besluit om Manchester United toch een strafschop te geven nadat een schot van Diogo Dalot de elleboog van Presnel Kimpembe blijkt te hebben geraakt.



Marcus Rashford schiet vanaf elf meter raak: 1-3. Neymar en zijn ploeggenoten liggen er ondanks de 0-2 zege in de heenwedstrijd uit.

Is de strafschop terecht? Tsja. De VAR kan ook zwijgen, want om nou te zeggen dat Skomina een overduidelijke fout maakt door de handsbal over het hoofd te zien? Aan de andere kant kun je net zo makkelijk beweren dat de VAR evenmin hoeft in te grijpen als de Sloveen zelf meteen al naar de stip wijst.



Maar wat vooral beklijft na het zien van de foto van Erwin Spek is de immense druk die op de schouders ligt van de scheidsrechter. Waarom staan al die belanghebbenden - die hem wel kunnen wurgen als hij een penalty geeft aan de bezoekers - zo dicht op zijn lip? Hoe kun je zo in alle rust een juiste beslissing nemen? Misschien is dat wel het grootste problemen van fluiten met een VAR aan je zijde.

Waarom staat het beeldscherm waarop Skomina de situatie moet kunnen beoordelen uitgerekend dáár? ,,We zoeken in stadions naar plaatsen waar een scheidsrechter veilig kan staan’’, zegt Dick van Egmond, scheidsrechtersbaas van de KNVB. ,,Dat uitgangspunt is voor de UEFA niet anders. Het scherm moet op een plek staan waar door anderen niet meegekeken kan worden zodat je in alle rust kunt kijken. In de eredivisiestadions is dat vaak niet zo’n probleem, al heb je in Nederland ook publiek dat zich ermee bemoeit.’’