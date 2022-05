Als Nadal tegen Djokovic speelt, kan oom Toni weer openlijk juichen voor zijn geliefde neef

Tweede klasse F Venhorst doet goede zaken in degradatie­strijd na benutte vrije trap in de laatste minuut van Van der Putten

De degradatie had vandaag definitief kunnen zijn, maar Venhorst dacht daar anders over. En vooral Teun van der Putten dacht daar anders over. Hij schoot in de laatste minuut een vrije trap binnen en zo leeft zijn ploeg nog. Venhorst staat wel nog laatste, maar gelijk in punten met Vianen Vooruit en een punt achter EVVC. Volgende week valt de beslissing.

