Amateurvoetballer (29) op teamuitje mishandeld door portier met golfclub op Mallorca: ‘Verga van de pijn’

Voormalig ploegge­noot openhartig over overlijden van Gino Mäder: ‘Hij was constant bezig voor een betere wereld’

Potentiële Belgische ritwinnaars in de Tour? Dan valt naast Van Aert en Philipsen spontaan ook de naam Dylan Teuns (31). Opnieuw klaar om te knallen, na een moeilijk voorjaar. Een babbel met de oud-winnaar van de Waalse Pijl over de Grand Départ en veiligheid in de koers. Maar eerst... een ultiem, mooi eerbetoon aan ex-ploegmaat Gino Mäder.