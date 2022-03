Amazone Dinja van Liere heeft nog zicht op het podium in Den Bosch na Grand Prix dressuur

Het eerste onderdeel van de wereldbekerwedstrijd was vrijdag het openingsnummer van The Dutch Masters - Indoor Brabant. Voor het eerst sinds 2020 is er op het programma ook weer plek voor de dressuur. Na de lastminute afgelasting in 2020 (corona) volgde vorig jaar een verlate en ingedikte versie van het paardensportevenement met alleen springnummers.

Klasse apart

Van Liere (31) legde de lat voor zichzelf hoog door een top 3-ambitie uit te spreken in een sterk bezet deelnemersveld. Olympisch kampioene Jessica van Bredow-Werndl was een klasse apart met TSF Dalera. Een andere Duitse vedette, Isabell Werth, volgde op bijna 5% als tweede. Van Liere (74.500%) zal zaterdag tijdens de kür op muziek de strijd aan moeten gaan met de Britse Charlotte Fry (76.447%) om het brons. Ook de Zweden Patrik Kittel en Antonia Ramel zijn daarvoor nog in de race.

,,Een derde plaats klinkt ambitieus, maar dat moet ook. Ik wil graag met de top meedoen. Ik heb gewoon een heel goed paard. En Hermès is nog hartstikke jong”, zei de amazone die voor de sport van Zeeland naar Uden verhuisde. Zelf komt ze ook pas kijken op Grand Prix-niveau. Vorig jaar brak ze door. Dit is pas haar eerste Indoor Brabant bij de senioren.

Quote Hermès hoorde mijn stem echt even niet. Daar kon hij ook niet zo veel aan doen. Dinja van Liere (31)

,,Indoor Brabant en Amsterdam vind ik de mooiste indoorevenementen. Vorig jaar had ik wel een startplek, maar ging het niet door. Jammer dat het nu nog niet helemaal in vol ornaat is, maar het een hele mooie wedstrijd om te rijden, absoluut. Leuk dat er weer wat publiek blij mag zijn, ook als was het vanmorgen nog niet druk. Voor Hermès is dat misschien wel net zo fijn, om erin te komen.”

Geen tijd om te herstellen

De ‘kleine foutjes’ schreef Van Liere deels toe aan de onervarenheid met de verkorte uitvoering van de Grand Prix. ,,Dit zit alleen in wereldbekerwedstrijden en dit is pas de tweede wereldbeker die ik rijd. Normaal rijden we de Grand Prix-proef. Die ligt Hermès heel goed. In de short Grand Prix volgt alles heel snel achter elkaar. Dan heb je niet de tijd om iets te herstellen. De pirouette was niet zo mooi. Dat is een duur foutje, want die telt dubbel. De overgang naar draf geef ik altijd aan met mijn stem. Dan zeg ik ‘umm’. Maar ik had even geen stem. Waarschijnlijk door de droge lucht hier. Hij hoorde mijn stem echt even niet. Daar kon hij ook niet zo veel aan doen.”

Van Liere zette wel de beste score neer van de zes Nederlandse combinaties die in actie kwamen. Marlies van Baalen (Brakel) en Go Legend kregen van de jury 73.316%, goed voor de zevende plaats. De Schijndelse Madeleine Witte-Vrees eindigde met Finnländerin ook nog in de top tien: negende (70.395).