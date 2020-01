Amerika rouwt na de dood van basketballegende Bryant die 20 jaar lang de held van Los Angeles was

Binnen enkele uren na het bericht dat een van de grootste basketbalspelers allertijden is omgekomen bij een helikoptercrash, staat een groot paars bloemstuk voor het Staples Center in Los Angeles. In die arena ging Kobe Bryant in 2016 met pensioen na een carrière van 20 jaar bij de lokale Lakers. Het zou feest moeten zijn rond het stadion – daar worden vanavond de Grammy’s uitgereikt. Maar de sfeer is in één klap omgeslagen.

Fans in paars-gele Lakers-shirts rouwen rond het rouwboeket dat een fan razendsnel in elkaar heeft gezet. Ze leggen er bloemen, brieven en kaarsen onder, zo is te zien op de eerste foto’s van het terrein rond de basketbaltempel. Voor deze Amerikanen was Kobe Bryant niet zomaar een toegewijde atleet, hij was een mentor. ,,Hij leerde ons dat je met hard werken de beste kunt zijn in wat dan ook. Alle video’s van hem in de sportschool, ’s avonds laat – het gaf kracht, het was inspirerend,” zegt een van de aanwezigen, Kyle Robertson, tegen de Los Angeles Times.

De krant schakelt tijdelijk het betaalsysteem op de website uit zodat iedereen de berichtgeving over Bryant kan lezen. Het is immers een ‘verbijsterende’ dag voor LA, stelt het hoofd van de online tak, Jessica Martinez. Ook in de Amerikaanse basketbalwereld is de schok groot. ,,Het kan niet waar zijn,” reageert Kevin Love, speler van de Cleveland Cavaliers, op Twitter. Ex-basketballer Dwyane Wade houdt het bij een langgerekte ‘nooooo’.

Mistig weer

Bryant kwam om toen de helikopter waarmee hij was vertrokken uit woonplaats Orange County crashte in mistig weer, zo’n 65 kilometer ten noordwesten van Los Angeles. Acht andere passagiers overleefden de crash ook niet, onder wie zijn tienerdochter Gianna. Ze zouden op weg zijn geweest naar een basketbaltoernooi.

Het zou gaan om de privéheli van Bryant. Hij reisde al jaren met zijn eigen helikopter om en rond Los Angeles, waar filerijden bij het leven hoort. Naar de oorzaak van de crash wordt nog onderzoek gedaan. Zijn vrouw en drie andere dochters, van wie de jongste nog geen jaar is, waren niet aan boord. Bryant werd 41 jaar.

Als een van de beste basketbalspelers aller tijden onverwacht overlijdt, spreekt zelfs de president van de VS op Twitter van ‘vreselijk nieuws’. Trumps voorganger Obama noemt het een ‘ondenkbare dag’. Presidentskandidaten van de Democratische partij, die zich opmaken voor de eerste voorverkiezingen in de strijd om het Witte Huis, onderbreken hun campagnebijeenkomsten in winters Iowa voor een eerbetoon aan Bryant. ,,Dit doet je beseffen dat je moet zorgen dat elke dag telt,” zegt voormalig vice-president Joe Biden tijdens een verkiezingsbijeenkomst.

Volledig scherm Het gecrashte toestel © AP

Aanklacht wegens verkrachting

Een enkeling vraagt aandacht voor de smet op het heldendom van Bryant: een aanklacht wegens verkrachting in 2003. Een 19-jarige medewerkster van een hotel in Colorado verklaarde dat hij haar had aangevallen in zijn hotelkamer. Ze hield er volgens medisch personeel blauwe plekken aan over. Bryant ontkende: volgens hem was sprake van een buitenechtelijke affaire met wederzijds instemmen.

Uiteindelijk werd de aanklacht ingetrokken omdat de vrouw niet wilde getuigen, nadat ze maandenlang door media en advocaten van Bryant was zwart gemaakt. De twee troffen een schikking voor een onbekend bedrag. Bryant gaf nooit schuld toe, maar bood wel excuses aan. Zijn bijnaam, Black Mamba, bedacht hij in die moeilijke maanden zelf.

De aantijging bleef hem achtervolgen na zijn sportpensioen, toen hij zich in het MeToo-tijdperk op een nieuwe carrière in Hollywood stortte. In 2018 won hij met regisseur Glen Keane een Oscar voor de korte animatiefilm Dear Basketball. Maar een festival voor animatiefilms in Los Angeles zette hem uit de jury na protesten vanwege de verkrachtingszaak.

Na zijn onverwachte dood overheerst hulde voor de nummer 24 van de legendarische LA Lakers. Als de Toronto Raptors en de San Antonio Spurs het enkele uren na de crash tegen elkaar opnemen, staken ze hun spel elk 24 seconden om Bryant te eren. In New York doen de New York Knicks en de Brooklyn Nets hetzelfde.